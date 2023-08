La sfida ra i guru del tech, Zuckerberg propone lo streaming su una piattaforma "affidabile"

Dopo che Elon Musk haannunciato che la sfida tra lui e Mark Zuckerberg in Mma, la disciplina di arti marziali miste che si combattono in una gabbia, sarà trasmessa in diretta su X, il proprietario di Meta ha anche proposto una data, il 26 agosto. "Gliel'ho proposto quando mi ha sfidato ma non mi ha risposto", ha scritto Zuckerberg sulla piattaforma concorrente dell'ex Twitter, Threads. Il boss di Meta ha anche lanciato una provocazione al patron di X proponendo che la diretta sia fatta "su una piattaforma più affidabile e che possa davvero permettere di raccogliere fondi". Musk aveva annunciato ieri che i guadagni saranno devoluti alle associazioni che si occupano dei veterani americani.