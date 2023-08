Zaporizhzhia, missili russi colpiscono un parco con bambini, il video postato da Podolyak

"Zaporizhzhia, Ucraina. Un missile da crociera russo colpisce un parco dove passeggiano famiglie con bambini. Questa è la realtà dei bambini ucraini di oggi". È quanto scrive in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, pubblicando un video del bombardamento in cui si vedono missili colpire un parco giochi mentre i bambini urlano terrorizzati. "Mostrate questo video a tutti coloro che credono ancora che sia possibile avere un dialogo civile con la Russia e chiedete loro se sono davvero impegnati nei valori che dichiarano", scrive Podolyak. Il missile avrebbe avuto come target un hotel della città.