La contaminazione da Pfas: siamo entrati nell'area dell'ex Miteni di Trissino

Fori nel terreno per sgretolare lo strato roccioso. Così le palancole, lastre lunghe venti metri, potranno entrare meglio nel sottosuolo. Le prime sono arrivate, e gli operai le stanno sistemando. Alla fine saranno seicento e formeranno uno sbarramento infilato sottoterra, lungo l’argine del torrente Poscola.

Da quando è fallita, nel novembre 2018, le nostre telecamere sono le prime a entrare all’interno dell’area dell’ex Miteni di Trissino, in provincia di Vicenza. Da qui si è diffusa la contaminazione da Pfas.

La messa in sicurezza

Eni Rewind, la società del gruppo Eni che si occupa di interventi ambientali, è al lavoro. Sta realizzando l’intervento principale del piano di messa in sicurezza operativa. Una barriera per evitare che nuove fuoriuscite di sostanza inquinanti si riversino nell’acqua del torrente.

Il costo dei lavori per Eni, che è stata una delle proprietà di Miteni in passato, è di nove milioni di euro, che si aggiungono ai due già spesi per le operazioni preliminari.

Abbiamo intervistato Giuliano Romano, responsabile area Nord Eni Rewind