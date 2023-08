Tutte le star al Lido per il primo Red Carpet di Venezia 80

Il primo red carpet di Venezia 80 è stato più affollato che mai, nonostante l'assenza delle star di Hollywood. E non è mancato neppure il pubblico dei curiosi, in cerca di autografi e soprattutto di selfie. In diverse centinaia di persone, giunte da ogni parte d'Italia fin dal mattino, hanno acclamato i tanti personaggi che hanno sfilato.

E alla fine Pierfrancesco Favino, protagonista del film di apertura, "Comandante", è stato il più applaudito e ricercato. "E' un grande onore per me questo affetto del pubblico", ha detto commosso Favino.

Tra i più applauditi il regista franco-americano Damien Chazelle, premio Oscar per "La La Land", e la regista neozelandese Jane Campion, premiata con l'Oscar per l'indimenticabile "Lezioni di piano".