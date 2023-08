Cuccioli dell'unità cinofila dell'esercito ucraino addestrati dai soldati, il video

Le immagini di cuccioli di cane lupo, nelle operazioni di addestramento dell'esercito. Formeranno una nuova "pattuglia cinofila" utilizzata nelle operazioni sul campo, con varie mansioni. Nel video - diffuso dalle forze armate di Kiev anche su Telegram - non è specificato in quale specifico campo, ma durante i 542 giorni del conflitto, i cani si sono rivelati molto importanti nell'aiutare i militari che operano per sminare il territorio, o nel ritrovare persone ferite sotto le macerie dopo un bombardamento.

Nel Maggio del 2022 Kiev diffuse video e notizie su Patron, il cane sminatore diventato un eroe in Ucraina, perchè continuava a bonificare le aree intorno a Chernihiv. In un solo giorno, secondo quanto riferirono allora le autorità locali, il Jack Russell Terrier di 2 anni aveva aiutato gli artificieri a scovare e rendere inoffensivi 262 ordigni esplosivi lasciati sul terreno dalle truppe russe.