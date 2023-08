Deraglia un treno in Pakistan, almeno 30 le persone decedute, i video dalla rete

Almeno 30 morti e oltre cento feriti. E' questo il bilancio, ancora provvisorio, di un nuovo drammatico incidente avvenuto sull'antiquata rete ferroviaria del Pakistan. Ad essere coinvolto questa volta è stato l'Hazara Express, un treno partito dalla città di Karachi e diretto a Rawalpindi, nel Punjab, con a bordo oltre mille passeggeri.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, vicino alla stazione ferroviaria di Sahara a Nawabshah, nella provincia meridionale del Sindh, si sono trovati davanti una scena drammatica: almeno dieci dei 17 vagoni verdi e gialli del treno deragliati, decine di vittime riversate in terra, un gran numero di feriti e di persone intrappolate tra le lamiere che chiedevano aiuto, e molti dei passeggeri arrampicati sui rottami che cercavano di portare loro soccorso.

Subito i vicini ospedali sono stati posti in stato di emergenza e in breve tempo vi sono stati trasportati, anche con mezzi di fortuna, decine di feriti e di corpi senza vita. Parlando con i giornalisti, il ministro delle Ferrovie pakistano, Khawaja Saad Rafiq, ha detto che "questo è un incidente piuttosto grave", ed ha precisato che "non è ancora noto se sia stato causato da terrorismo o da un guasto meccanico" ma, ha garantito, questo verrà chiarito dalle indagini. Ci vorrà quindi del tempo per capire cosa sia successo. Anche perché ora, ha detto dal canto suo a Bbc News il ministro dell'Informazione del Sindh, Sharjeel Memon, la massima priorità del governo è "il lavoro di soccorso, su cui siamo totalmente concentrati".

Nulla quindi al momento è escluso. Tuttavia, le sciagure ferroviarie in Pakistan non sono rare. Il Paese dispone di una vasta rete con oltre settemila chilometri di rotaie, sulla quale transitano ogni anno oltre 80 milioni di passeggeri, una rete che però ha urgente bisogno di ammodernamenti. Tra il 2013 e il 2019, almeno 150 persone sono morte in incidenti ferroviari, secondo dati citati da fonti di stampa, che ricordano anche come nel Sindh, ovvero la stessa provincia dell'ultima sciagura, appena due anni fa una collisione tra due treni provocò la morte di almeno 65 persone mentre altre 150 rimasero ferite. E ancora, nel 2019, almeno 75 passeggeri sono morti bruciati in un incendio scoppiato a bordo del treno espresso Tezgam.