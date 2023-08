Ancora manifestazioni a Tel Aviv contro la riforma della giustizia

Migliaia di israeliani sono scesi in piazza a Tel Aviv per manifestare contro il controverso piano del governo di riforma del sistema giudiziario, considerato dai suoi critici una minaccia alla democrazia. Manifestazioni di protesta si sono svolte anche in altre città del Paese, come Haifa, Netanya e Herzliya.

L'annuncio di gennaio del piano di riforma del governo guidato dalla coalizione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha mobilitato decine di migliaia di persone ogni settimana. Una prima clausola della bozza, che limita la possibilita' per la Corte Suprema di invalidare una decisione governativa, è stata già adottata dal Parlamento. Il processo legislativo è attualmente sospeso a causa della pausa estiva, con Netanyahu che si è impegnato ad essere aperto a negoziati sul percorso della legge.