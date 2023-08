Ecco il drone "Luna" di nuova generazione che Berlino invierà in Ucraina - Video

L'azienda tedesca del settore della Difesa Rheinmetall consegnerà droni Luna New Generation (LunaNG) all'Ucraina entro la fine del 2023. Lo riporta l'agenzia Ukrinform citando media tedeschi. Oltre alle funzioni di ricognizione, viene precisato, questo tipo di droni, presentati lo scorso aprile, possono trasportare munizioni vaganti ad ala rotante Hero-R (in grado quindi di volare autonomamente), fornire una rete di telefonia mobile 4G e intercettare o disturbare le comunicazioni. Il quotidiano tedesco Bild am Sonntag li definisce una nuova generazione super droni che possono "vedere e sentire". Il sistema include una stazione di controllo a terra con diversi droni e una catapulta di lancio. Il drone pesa 40 chilogrammi e ha una durata in volo fino a 8 ore. Il dispositivo è in grado di eseguire compiti a una distanza fino a 100 chilometri e ad un'altitudine fino a 5 chilometri, secondo il sito web di Rheinmetall.

(video Rheinmetall)