Ecco la giraffa nata senza il caratteristico disegno a macchie: “Non si vedeva dal 1972”

Immacolata, rara, unica nel suo genere: hanno fatto il giro del mondo le immagini della giraffa nata il 31 luglio scorso nello zoo di Bright, nel Tennessee (Usa). Si tratta di un esemplare senza il caratteristico disegno a macchie. L'ultima giraffa senza macchia, conosciuta e registrata, “risale al 1972” scrivono i giornali locali e sarebbe venuta al mondo in uno zoo del Giappone. Femmina, senza ancora un nome, sarà un sondaggio promosso sulla pagina ufficiale dello zoo a chiamare questa oramai famosa giraffa. Tra le parole in lizza ci sono “Kipekee”, che significa unico, e “Firayali”, traducibile in insolito. Si può esprimere la propria preferenza fino al 4 settembre.