"Mahmoud era bravo, domenica ha lavorato tutta la mattina"

“Era bravo Mahmoud” a dirlo Hicham, ha un negozio di parrucchiere a Sestri Ponente e un secondo aperto da pochissimo a Pegli. Sabato il diciottenne egiziano aveva lavorato da lui in prova, ma sono state sufficienti poche ore per decidere di assumerlo. Il sabato sera lo aveva ospitato a casa sua, domenica è stato il suo primo giorno di lavoro nel salone: un'intera mattinata nel locale con tanti clienti, soprattutto giovanissimi, i tagli sono quelli fatti con rasoi elettrici, l'abilità è scolpire forme geometriche formate da strisce millimetriche. Mahmoud Abdalla era felice, arrivato in Italia con un barcone nel 2017, per lui era un nuovo inizio, un buon stipendio gli permetteva di mandare denaro alla famiglia e, tra qualche anno, il suo sogno era aprire un suo locale.

Domenica è stato ucciso con tre coltellate in un appartamento di Sestri Ponente e il corpo mutilato è stato gettato in mare a Chiavari. I carabinieri hanno arrestato due parrucchieri, Tito e Bob, i precedenti datori di lavoro di Mahmoud. Sequestrati e sigillati i due barber shop di via Merano a Genova e di corso Dante a Chiavari. Proprio alla foce dell'Entella si cerca l'arma del delitto.

Nel video le interviste a Hicham e Hegazy Abdel Lattif, della comunità egiziana.