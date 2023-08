Esplosioni nel porto di Novorossiysk: imponente incendio in terminal dove transita il petrolio russo

Di primo mattino nel terminal merci del porto di Novorossijsk, in Russia, si è alzato un gigantesco pennacchio di fumo nero, le fiamme, l'incendio in un hub - secondo fonti russe - importanti per il petrolio russo: secondo quanto riferito da rosZMI, "l'incendio ha coperto un'area di 1.300 metri quadrati", l'agenzia russa sostiene che stiano bruciando "pallet di legno su cui stavano dei tini di olio ardente".

In alcuni video girati al terminal, e che circolano su diversi social, si sentono i rumori delle esplosioni: secondo gli operai si tratterebbe di vasche che esplodono.