Ex militare armato si barrica in casa, ore di paura a Cordovado

Non risponde ai carabinieri e ai negoziatori l'ex militare 55enne asserragliato ormai da questa mattina nella sua abitazione di Cordovado (Pordenone). I militari al momento non riescono ad avere nessun contatto con l'uomo, che in casa avrebbe diverse armi. Le operazioni vanno avanti da ore: la zona è stata evacuata, e i cittadini sono stati invitati a rimanere in casa.