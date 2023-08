L'arresto di Trump ad Atlanta: "È un giorno triste per l'America. Le elezioni sono state truccate"

"Quello che è successo qui è una parodia della giustizia. Non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Non ho fatto nulla di male". Lo ha detto l'ex presidente americano Donald Trump ai giornalisti prima di lasciare Atlanta dopo essersi costituito e ed essere stato rilasciato dal carcere della contea di Fulton, nell'ambito del caso legato al presunto tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 in Georgia. "Questo è un giorno molto triste per l'America", ha aggiunto "le elezioni sono state truccate, rubate".