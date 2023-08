Fermato col taser e morto in ospedale. Stava compiendo atti di autolesionismo

Era stato raggiunto da due colpi di taser il pescarese di 35 anni morto ieri, per cause che saranno chiarite dall'autopsia, dopo essere stato bloccato a San Giovanni Teatino (Chieti). A quanto si apprende dagli accertamenti sarebbe emerso che l'uomo "compiva atti di autolesionismo" e prima di essere trasportato in ambulanza, i sanitari del 118 avrebbero effettuato delle iniezioni per sedare il 35enne. Le forze dell'ordine, si apprende, lo hanno bloccato "perché in stato di agitazione continuava a dare testate ad una macchina".