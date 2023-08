Quei "fiori di ghiaccio" che fioriscono nel caldo torrido del Giappone

Nel caldo torrido dell'estate in Giappone, fioriscono le vendite di fiori artificiali congelati in blocchi di ghiaccio.

Una società con sede a Tokyo, Onoda Shoten, ha aperto il suo laboratorio di fiori di ghiaccio lo scorso anno, dopo che la pandemia di COVID-19 aveva compromesso le vendite di ghiaccio all'ingrosso.

Un contenitore viene riempito con acqua di rubinetto, poi al suo interno vengono disposti fiori e altri oggetti decorativi. Il liquido viene quindi congelato lentamente per un periodo di circa due settimane per dargli un aspetto trasparente, come ha spiegato il presidente dell'azienda Wataru Onoda.

I clienti acquistano - soprattutto online - le creazioni di ghiaccio per regalarle in occasioni come compleanni, anniversari. Il ghiaccio alla fine si scioglie ma restano i fiori e altri elementi da conservare come decorazioni.