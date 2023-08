Meeting di Rimini, Fitto: allargamento? Riflettere prima su capacità finanziaria

“Ucraina, Moldova, Georgia e i Paesi dei Balcani hanno lo status di candidati ma, ipotizzare da oggi per i prossimi anni un'Europa così grande, non comporta solamente il lanciare il cuore oltre l'ostacolo ma anche una riflessione: le nozze non si fanno con i fichi secchi. Che capacità finanziaria e che modello immaginiamo noi per costruire questa dimensione?”. Così il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nel corso di un convegno al Meeting di Rimini.

“Sono tematiche - avverte - che vanno messe di fronte alle scelte da mettere in campo perché, diversamente, rischiamo di aprire una riflessione più generale senza poi avere la capacità i mezzi e le strutture per poterla realizzare”.

Poco prima, nel corso di un videomessaggio inviato in apertura del convegno, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aveva auspicato quanto prima l'avvio del negoziato per l'ingresso Ucraina nella Ue.