Forti esplosioni a Kiev, il video della gigantesca nuvola di fumo nero, sindaco: "ci sono incendi"

Virali sui social ucraini le immagini del grande pennacchio di fumo nero tra i palazzi di Kiev, ancora ignote le cause e le conseguenze.

Esplosioni sono state avvertite in un quartiere della capitale ucraina. Lo riporta Rbc-Ukraine citando alcuni video che circolano su Telegram. I dettagli dell'incidente sono al momento sconosciuti. Alcuni media affermano che si stanno verificando esplosioni vicino al centro commerciale Promenada Park. Al momento non ci sono commenti ufficiali sull'incidente e non era stata emessa alcuna allerta aerea.