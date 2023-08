Fukushima 2011, il violento terremoto e lo tsunami: la centrale sprigiona materiale radioattivo

Il calendario segna 11 marzo 2011 quando un sisma di magnitudo 9 con epicentro in mare colpisce le aree del Tōhoku e provoca un violento tsunami. La centrale Fukushima Daiichi subisce gravi danni, che mettono fuori uso vari sistemi di raffreddamento. Si registrano quattro esplosioni che portato alla dispersione di grandi quantità di materiale radioattivo. Le autorità non possono che evacuare l'intera zona per un raggio di oltre 30 km. A distanza di dodici anni, il Giappone ha iniziato a scaricare nell'Oceano Pacifico un primo lotto di acqua contaminata .