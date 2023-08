Georgia, le prime immagini della frana avvenuta nella zona montagnosa di Racha

Sono ancora poche le informazioni sulla frana localizzata nella zona montagnosa di Racha, nel nord-ovest della Georgia. Almeno sette persone hanno perso la vita, mentre 35 risultano ancora disperse. Non è chiaro il numero degli evacuati poiché le operazioni di soccorso sono in corso. Il distaccamento sarebbe avvenuto nella cittadina di Shovi, nota per le sue acque gassate. Gli aggiornamenti sulla vicenda sono forniti dal Ministero dell'Interno di Tbilisi.