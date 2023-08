Germania, si incrina la piscina del parco divertimenti e crollano i trampolini con gli acrobati

Stava andando in scena “Retorno dos Piratas” quando il palco è crollato davanti agli spettatori. Sette persone sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto nel più grande parco divertimenti tedesco: l'Europa-Park, una popolare attrazione turistica che l'anno scorso ha attirato più di 6 milioni di visitatori. Suddiviso in aree tematiche, il luna park di Rust, vicino Friburgo, è tornato alle cronache per il crollo del palcoscenico allestito nelle piscine della sezione portoghese. In particolare, si sarebbe incrinata una piscina mobile cui erano collegate le piattaforme per i tuffi ad alta quota. Tra i feriti ci sono cinque artisti, fra cui degli acrobati, e due visitatori. I detriti provocati dalla caduta dei trampolini ha invaso la zona delle montagne russe, denominata “Atlantica SuperSplash”. Europa-Park, che ospita anche conferenze e produzioni televisive, lo scorso giugno era stato interessato da un incendio di vaste proporzioni che aveva comportato l'evacuazione del parco. In quella occasione rimasero feriti due vigili del fuoco.