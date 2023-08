Gianni Morandi e Pupo ai funerali di Toto Cutugno a Milano: "Noi gli unici due vip"

Gianni Morandi e Pupo sono hanno partecipato ai funerali di Toto Cutugno a Milano. Hanno abbracciato i familiari e si sono intrattenuti con gli ammiratori e con i giornalisti. “Devo a Cutugno rispetto come interprete e come autore. Abbiamo avuto un grande rispetto reciproco e un’amicizia che si è cementata negli anni di Sanremo” ha detto Morandi alla fine della commemorazione funebre.

“Sono mancati un po’ di vip, siamo solo noi due” ha detto Pupo. E poi alla domanda dei giornalisti se l'assenza di vip non sia forse dovuta al fatto che fosse stato un po’ bistrattato in Italia come artista, Pupo ha risposto: "Credo di sì, era considerato troppo popolare”.