Gmg, l'entusiasmo dei giovani: "Una grande emozione essere qui, l'attesa dell'incontro con il Papa"

Si respira entusiasmo per le vie di Lisbona, dove è in corso la Giornata mondiale della Gioventù. Sono giunti da tutto il mondo i ragazzi e gli adolescenti della Gmg 2023 per vivere un’esperienza di condivisione, di fede e di speranza verso un futuro migliore.

La Giornata Mondiale della Gioventù non è un viaggio ma un pellegrinaggio, un incontro con giovani di tante realtà. È l’opportunità per scoprire la bellezza della fede, una testimonianza che unisce, fare esperienza dell’universalità della Chiesa,

Entusiasmo e speranza sono quindi le parole chiave di queste giornate come si evince dalla testimonianza di alcuni ragazzi.