Granchio blu, Goro è invasa: allevatori di vongole in crisi

Il granchio blu, specie aliena in Italia e originaria delle costa orientale degli Stati Uniti, si riproduce sempre più velocemente nutrendosi soprattutto di vongole, impedendone l'allevamento, e danneggiando le attrezzature degli allevatori. Tra le aree maggiormente in difficoltà, c'è quella di Goro, paese della provincia di Ferrara situato sulla parte meridionale dell'ampia foce.



Gli addetti ai lavori chiedono aiuto alle istituzioni per contrastare la proliferazione del granchio, ma anche indennizzi. La produzione di vongole, infatti, potrebbe essere azzerata e molte realtà potrebbero essere costrette a chiudere. "In futuro, 1.700 nuclei familiari, non avendo più un reddito, si troveranno in grossissima difficoltà", spiegano.



Il granchio blu ha un mercato limitato in Italia in quanto poco conosciuto. Alcuni pescatori, come quelli nelle immagini, provano a venderlo, ma i numeri sono così alti che la maggior parte dei crostacei deve essere smaltita in altro modo.