Grecia: Evros brucia da giorni, commuove la disperazione di un apicoltore in un video sui social

Un apicoltore si mostra disperato per la distruzione dei suoi alveari a causa dagli incendi di Evros, in Grecia. Giorgios Karafillidis alleva api per produrre miele biologico a Kirki, a nord di Alessandropoli, documentando spesso il frutto del proprio lavoro sui suoi social.

Questo video è stato condiviso sui suoi canali social il 23 agosto: “Soffro solo pensando a come velocemente e furiosamente sbatteste le ali per salvare la vostra Regina dal fumo e dalle fiamme".

Gli incendi che bruciano nella regione di Evros sono i più grandi documentati in Europa in anni, secondo il Copernicus Climate Change Service. Più di 77.000 ettari sono stati bruciati nella regione.