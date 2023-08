"Salvare l'Amazzonia", nasce l'alleanza regionale voluta da Lula

Anche il luogo è simbolico: Belem, prima colonia europea in Amazzonia, città di un milione e mezzo di abitanti sulla immensa foce del Rio delle Amazzoni, che ospiterà la conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP30 nel 2025.

Qui si tiene il vertice fortemente voluto dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva sul futuro dell'Amazzonia, per tentare di fare argine alla deforestazione e alla distruzione di un ecosistema vitale per tutto il pianeta. Sfida complessa e piena di contraddizioni, perché la foresta è oggetto di un enorme sfruttamento economico, legale e illegale: miniere, allevamento, agricoltura, anche trivellazioni petrolifere che il Brasile non vuole interrompere. Sfida regionale e globale, per le sue implicazioni mondiali.

Ma qualcosa si muove. I Paesi sudamericani dell'Amazzonia hanno firmato un'alleanza per "promuovere la cooperazione regionale nella lotta alla deforestazione, per evitare che l'Amazzonia raggiunga il punto di non

ritorno" nel 2029: così si legge nella dichiarazione firmata da Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela.

Emiliano Guanella, da San Paolo del Brasile, ne ha parlato a Rainews24 nell'intervista a cura di Daniele Lorenzetti