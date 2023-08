Guardiola ricorda Mazzone indossando una maglia con la storica corsa del mister

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, si è presentato alla stampa con una maglietta bianca raffigurante la storica corsa di Carlo Mazzone sotto la curva dell'Atalanta dopo un gol che permise al suo Brescia di pareggiare 3-3 in rimonta al Rigamonti il 30 settembre del 2001. Il tecnico spagnolo che giocò in quella stagione con le Rondinelle, ha voluto così ricordare l'allenatore romano scomparso all'età di 86 anni.



''È un giorno triste per me personalmente e per la mia famiglia. Mister Mazzone era il mio allenatore a Brescia, e oggi è venuto a mancare. Un grande abbraccio a tutta la sua famiglia, moglie, figli e nipoti. È stato un periodo difficile quando sono arrivato lì in Italia, è lui stato come un padre per me. E se n'è andato, una leggenda per il calcio italiano, l'impatto che ha lasciato su tutti quelli che hanno lavorato con lui è stato enorme, i giocatori, il presidente, tutto il mondo del calcio, un grande abbraccio a tutta la sua famiglia. Ricordo che un anno fa un mio amico mi mandò questa maglia, e ho pensato che oggi fosse il giorno giusto per indossarla".