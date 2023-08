Hawaii, gli incendi a Maui visti dal drone

Residenti e turisti costretti a saltare nelle acque dell'Oceano per sfuggire alle fiamme e al fumo denso degli incendi: succede in tre zone di Maui, tra le più grandi isole delle Hawaii, e in particolare a Lahainia, città occidentale meta di visitatori da tutto il mondo. Ben duemila i viaggiatori bloccati nell'aeroporto di Kahului, dove i voli sono stati cancellati.