Raid russo contro Odessa, colpite le infrastrutture del porto

Le infrastrutture portuali ucraine sul Danubio, cruciali per le esportazioni di grano, sono state colpite dai raid notturni russi, ha detto mercoledì il procuratore generale dell'Ucraina. "Il nemico ha attaccato le strutture portuali e le infrastrutture industriali sul Danubio", ha comunicato l'ufficio del procuratore su Telegram, aggiungendo che "a seguito degli attacchi, un elevatore, capannoni per il grano, cisterne del terminal merci, magazzini e locali amministrativi sono stati danneggiati o distrutti". L'esercito russo ha più volte attaccato i porti ucraini del Mar Nero nelle ultime settimane, in particolare Odessa, da dove il grano ucraino veniva esportato nel resto del mondo. Mosca ha sospeso la sua partecipazione all'accordo per l'export di grano dal Mar Nero, lo scorso 17 luglio, rendendo così indispensabili i piccoli porti fluviali sul Danubio, nella regione di Odessa, per esportare il grano.