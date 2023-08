Corea del Sud, gli scout lasciano il campeggio per l'arrivo del tifone

Decine di migliaia di scout sono stati evacuati dal loro accampamento in Corea del Sud. I vari contingenti nazionali di scout, compreso quello italiano si erano riuniti a Buan-Gun in occasione dell'evento "Jamboree", ma hanno letteralmente dovuto levare le tende a causa del possibile arrivo nella zona del tifone Khanun.

"Penso che sia triste perché i partecipanti non possono godersi l'intera esperienza ed è per questo che sono triste perché avrebbero dovuto partecipare di più" racconta Nicola, capo unità scout dell'Austria. Le oltre cinquantamila persone che erano giunte nella costa occidentale della Corea del Sud per il venticinquesimo raduno mondiale dello scoutismo, hanno fatto le valigie, raccolto le loro cose e sono salite sugli autobus, assistiti dalle forze speciali coreane.

Una cosa del genere era accaduta nel 1971, quando un tifone colpì il Giappone durante un jamboree mondiale. L'evento era già stato funestato da problemi legati a un'ondata di caldo soffocante, molti giovani avevano accusato malori, per questi i contingenti americani e britannici avevano deciso di lasciare in anticipo il jamboree.