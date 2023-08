I Måneskin presentano in anteprima il nuovo singolo Honey (Are U Coming?)

I Måneskin anticipano l'uscita del brano Honey (Are U Coming), prevista il 1 settembre, con un estratto di 30 secondi. L'anteprima, pubblicata sull'account ufficiale Instagram della band romana, arriva in concomitanza con un importante riconoscimento internazionale: la nomination agli MTV Video Music Awards nella categoria Best Rock con “The Loneliest”. All'evento, in programma al Prudential Center nel NewJersey il 12 settembre 2023, la band dovrà vedersela, nientedimeno, con i Foo Fighters, i Metallica, i Muse e i Red Hot Chili Peppers. I Måneskin - che hanno già vinto, primi artisti italiani in assoluto, il premio per il miglior video alternativo con “I Wanna Be Your Slave” agli MTV 2022 - ci riprovano nonostante “l'insormontabile” concorrenza.