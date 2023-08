Tenerife brucia, in fiamme l'isola dei parchi e dei vulcani

Migliaia di persone evacuate, 41 chilometri di fronte attivo, quasi 3300 ettari di bosco distrutti, paura e cenere: in un territorio che è in gran parte parco nazionale e patrimonio dell'Umanità riconosciuto dall'Unesco.



L'incendio che sta devastando l'isola di Tenerife, nelle Canarie, è fuori controllo, nonostante gli sforzi di centinaia di operatori che lavorano senza sosta.

Il presidente dell'arcipelago, Fernando Clavijo, fa sapere che le fiamme interessano per ora i comuni di Arafo, Candelaria, El Rosario, La Victoria, Santa Ursula, La Orotava, El Sauzal e Tacoronte. Proprio a El Sauzal e Santa Ursula sono state effettuate le ultime evacuazioni, che si aggiungono alle 3.069 persone che già avevano dovuto abbandonare le proprie case e alle 3.820 confinate nel comune di La Esperanza.



In molte zone si caricano furgoni per fuggire con tutto ciò che è possibile sottrarre al fuoco, altrove si tenta di ripulire il terreno da tutto quello che potrebbe alimentare le fiamme.

L'incendio, iniziato due giorni fa, ha un perimetro di ben 41 chilometri. Come ha spiegato Clavijo, le operazioni di spegnimento sono complicate dall'orografia e dalle condizioni meteo, in particolare dal vento e dalle altissime temperature di questi giorni. Il responsabile delle operazioni di spegnimento, Pedro Martinez, dice che solo tra il 15 e il 20 per cento del perimetro dell'incendio si è stabilizzato, mentre altrove il fuoco continua ad avanzare. Durante la notte sono operativi circa 200 uomini e al mattino inizieranno ad agire i mezzi aerei, che saranno 16 più due per il coordinamento. Il lavoro di queste forze sarà integrato dall'intervento di altri 260 operatori.