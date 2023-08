I video della spaventosa esplosione di una stazione di servizio a Bucarest

Due esplosioni in una stazione di servizio alla periferia di Bucarest il 26 agosto hanno ucciso almeno una persona e ne hanno ferite diverse altre, tra cui più di due dozzine di primi soccorritori, a quanto dicono le autorità della capitale romena. La prima esplosione ha provocato un vasto incendio, la zona è stata chiusa ed i pompieri stavano cercando di domare le fiamme quando è avvenuta la seconda spaventosa esplosione. Le autorità hanno detto che 26 vigili del fuoco sono rimasti feriti nella seconda esplosione e uno era in gravi condizioni ed era in vita.

Il ministro della Sanità Alexandru Rafila ha confermato la morte di una persona e ha parlato di una possibile seconda vittima. I funzionari hanno detto che il bilancio delle vittime molto probabilmente aumenterà. L'esplosione ha provocato anche l'evacuazione delle case private vicine, una delle quali ha preso fuoco, ha detto il sindaco di Crevidia, Florin Petre, in un'intervista all'emittente Digi24. Oltre agli otto feriti nella prima esplosione, risultano disperse anche due persone che lavoravano nella zona dove è scoppiato l'incendio, ha detto Petre nell'intervista. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e un elicottero ed è stato allestito un pronto soccorso per prestare i primi soccorsi. Le persone rimaste ferite nella prima esplosione hanno riportato gravi ustioni e sono state trasportate in tre ospedali di Bucarest.