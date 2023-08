Il cecchino ucraino è "invisibile": camuffato da albero da cima a piedi, mostra fucile Orsis T-5000

Nel video un cecchino della squadra d'assalto mostra il suo fucile ORSIS T-5000 e parla del suo lavoro. "È per lui che raccogliamo per una vista di immagini termiche", il commento del post diffuso sui social di Kiev, che sembra fare appello per ricevere donazioni per l'attrezzatura del militare: "La maggior parte dell'importo richiesto è già stata raccolta, le barelle sono state ordinate. È inoltre necessario assemblare un altro UAV con una termocamera. Alziamoci!", conclude il post patriottico.

Decisivi su diversi fronti del conflitto, i cecchini ucraini hanno colpito diversi generali e comandanti russi mentre erano al fronte.

Dal canto suo, la Russia ha continuato a tentare di assassinare il presidente Zelensky in dall'inizio della guerra, incaricando - tra gli altri - i temibili soldati ceceni di Ramzan Kadyrov, senza successo.