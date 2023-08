Il consigliere del presidente ucraino Zelensky Podolyak a Rainews24: "Wagner non esiste più"

“Wagner ha smesso di esistere il 24 giugno, era solo questione di tempo, non esiste più. I mercenari in Bielorussia erano pochi e stanno lasciando il paese, altri vertici dell'organizzazine saranno presto eliminare. Non li vedremo più né in Bielorussia, né in Africa e nemmeno in Ucraina, Putin ora vuole solo trincerarsi nelle zone occupate, per quello bastano i mobilitati”. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, intervistato da RaiNews24, commentando le notizie sull'aereo di Prigozhin precipitato in territorio russo.

Rispetto alle prospettive della guerra, ha poi affermato che "un cessate il fuoco è il sogno di Putin perché gli permetterebbe di congelare la guerra, di renderla meno intensiva, di rimanere sulla linea del fronte dei territori occupati e di continuare a utilizzare questi territori. E questo ovviamente significherebbe che l'Ucraina avrà perso completamente perché la questione chiave per Putin è non perdere la guerra".

“Cosa significa non perdere la guerra?”, ha proseguito, "significa che la Russia rimane sui territori occupati, dopodiché Putin potrà investire nella sfera miliare del proprio Paese per continuare ad attaccare l'Ucraina, che diventerebbe una specie di zona grigia. Quindi l'Ucraina in questo caso perderebbe. La Russia vuole annientare lo Stato ucraino, quindi il congelamento della guerra significherebbe la sconfitta dell'Ucraina. Putin non giocherà secondo le regole e finché rimarrà sul nostro territorio non farà altro che annientarci".

Ha poi affermato che Kiev si aspetta che il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina rimarrà invariato, indipendentemente dal risultato delle prossime elezioni: "Ovviamente, gli eventi politici dei paesi alleati avranno un impatto, ma non ho dubbi che il sostegno verso l'Ucraina comunque rimarrà invariato perché non si tratta della politica in questa guerra, non si tratta del sostegno dell'Ucraina solo per l'Ucraina. La questione è se il sistema della democrazia è in grado di difendere i propri valori... Se noi vogliamo vivere in un mondo stabile, dove ci sono i diritti, dove ci sono le regole, allora la Russia deve essere sconfitta e quindi deve essere trasformata politicamente. Io vorrei chiedere: 'Se il criminale di guerra rimasse impunito, perché dovrebbe cambiare il proprio atteggiamento e non minacciare altri paesi e occupare altri paesi?'. Per questo qualsiasi partito politico che può vincere le elezioni, anche in America, comunque darà il pieno sostegno all'Ucraina, perché è un questione di diritto internazionale e di sopravvivenza della democrazia".