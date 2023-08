Il fiuto di Elio: il cane poliziotto scopre 1 milione di euro in contanti nascosti nel bagaglio

Elio è un bel labrador nero in forza alle unità cinofile antidroga e antivaluta del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze della Guardia di Finanza. Qualche giorno fa, spiega la polizia di frontiera italiana, durante un controllo di routine alla stazione degli autobus di Villa Costanza a Scandicci, grazie “all'incredibile fiuto del cashdog" gli agenti sono riusciti a recuperare oltre un milione di euro in contanti, nascosti nel bagaglio di una donna in viaggio da Catania e diretta ad Aosta.

Elio ha avvertito il suo istruttore scodinzolando ripetutamente vicino alle borse in cui era contenuto un totale di 1.075.600 euro in banconote da 50, 20 e 10 euro. La somma è stata sequestrata e la donna, una cittadina cinese regolarmente residente in Italia, è stata denunciata. La procura di Firenze ha avviato un'indagine sul caso.

Il fenomeno dei cosiddetti ‘cash courier’, spiegano le Fiamme gialle in una nota, resta estremamente diffuso in tutto il territorio nazionale e la Guardia di Finanza è impegnata a contrastare i traffici illeciti e il riciclaggio “anche con la preziosa collaborazione delle unità cinofile addestrate al rinvenimento della valuta”.