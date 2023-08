Il fragore degli applausi, standing ovation inaspettata al parlamento danese per Zelensky: commosso

Accoglienza calda e di forte sostegno per il presidente ucraino Zelensky durante la sua visita in Danimarca: nel video il fragore degli applausi e la standing ovation dei deputati. "I russi hanno paura". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato il suo viaggio in Danimarca questa mattina. Terrà discorsi e incontrerà politici danesi.



La visita ha luogo il giorno dopo che la Danimarca ha annunciato che avrebbe inviato 19 aerei da combattimento F-16 in Ucraina. Verso le 11, Zelensky e la First Lady Olena pranzeranno con la regina Margrethe. Lo riporta il danese Jyllands Posten.Il presidente ha ringraziato la Danimarca e i danesi per il sostegno sia morale che materiale alla lotta degli ucraini contro l'aggressore russo, che ha invaso il loro Paese dal 24 febbraio dello scorso anno.Inoltre, Zelensky ha continuato dicendo che gli ucraini non accetteranno la sconfitta e che la lotta continuerà fino a quando i russi non saranno cacciati dal loro paese con diverse ripetizioni del grido di battaglia "slava ukraini (tradotto: Gloria all'Ucraina)".