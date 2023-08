Il Garante dei detenuti Mauro Palma: "Bene proposta di Nordio di differenziare tipi di detenzione"

Mauro Palma, Garante dei detenuti: “Bene la proposta Nordio di differenziare le detenzioni in base ai reati. Più di 4mila persone oggi sono in carcere con condanne inferiori a due anni. Sono in carcere perché non hanno case o strutture sociali che possano accoglierli. Si possono per queste persone pensare strutture territoriali che siano di controllo e di reintegrazione”.

Ieri il ministro della Giustizia Nordio ha visitato il carcere delle Vallette, a poche ore dal suicidio di due donne, e ha avanzato ipotesi per alleggerire le carceri italiane.