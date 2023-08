Il momento in cui il torrente ha rotto gli argini a Bardonecchia

Tanta paura a Bardonecchia ieri sera per l'esondazione del torrente che attraversa la città. Acqua e fango hanno invaso le strade del centro cittadino dove sono ora al lavoro le ruspe e i mezzi dei vigili del fuoco. Non ci sarebbero al momento feriti. I vigili del fuoco stanno sgomberando anche l'area vicina alla stazione per una fuga di gas. Si sospetta che a causare l'esondazione del torrente sia stata una frana in alta quota, dovuta alle forti piogge. Nella cittadina piemontese era in corso la festa di s. Ippolito.