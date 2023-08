Il terremoto 5.1 e l'uragano Hilary, California nell'incubo tra scosse e inondazioni

Le scosse di terremoto di magnitudo 5.1 e le inondazioni a causa del passaggio della tempesta tropicale Hilary, proveniente dal Messico, stanno mettendo in ginocchio la California. Se le scosse, avvertite a Los Angeles e nelle comunità circostanti, non hanno provocato danni immediati, Hilary ha portato inondazioni. “Una situazione di inondazione improvvisa e pericolosa si sta sviluppando da Point Mugu e Camarillo verso est attraverso l'area di Thousand Oaks e Woodland Hills e attraverso le montagne di Los Angeles”, sono gli allarmi che interessano più di sette milioni di persone. “A Spanish Hills, le auto sono bloccate in strade allagate. I vigili del fuoco stanno effettuando rapidi soccorsi”, riporta il servizio meteorologico di Los Angeles.