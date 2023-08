Il video dall'interno del veicolo colpito da un ordigno russo, l'equipaggio riesce a salvarsi

Impressionante video ripreso dall'interno di un veicolo di trasporto truppe dell'esercito ucraino in piena azione di combattimento. Il veicolo subisce un pesante colpo nella parte anteriore. Non è chiaro se si tratti di una mina o di un colpo di un tank nemico, le fonti riportano ambedue gli scenari. Pur se l'abitacolo viene devastato dall'esplosione, l'equipaggio riesce a sopravvivere. Il video è postato sui canali social filo ucraini proprio per celebrare la resistenza dei mezzi forniti all'esercito dalla Nato.