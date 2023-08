Il video della "scalata" al David di piazzale Michelangelo a Firenze

Nelle stesse ore in cui due tifosi-bene del Monaco imbrattavano le colonne del Corridoio Vasariano sul Lungarno, un altro episodio illustrava la mancanza di rispetto per le bellezze artistiche della città. Stavolta non ci sono danni al bene violato, ma il fatto che due giovani, un ragazzo e una ragazza (ma nelle immagini sembra spuntare anche il braccio di una terza persona), abbiano potuto dare indisturbati (anzi accompagnati da risate e applausi) la scalata alla copia del David in piazzale Michelangelo la dice lunga sulle modalità abusive di fruizione dei monumenti cittadini da parte di turisti cialtroni e non solo. La discutibile ‘impresa’, consumata nella notte fra mercoledì e giovedì, è stata immortalata in un video diventato virale in rete nel giro di poche ore: un ragazzo dà la spinta facendo leva sulle “sporgenze” delle riproduzioni delle statue allegoriche della Sacrestia Nuova che fanno da base alla copia del David, una ragazza si aggrappa alla gamba del David . Dietro la statua si intravede la sagome di una terza persona. Stavolta dunque a disposizione della polizia municipale e dei carabinieri sono non solo le immagini delle telecamere di sorveglianza ma anche il video autoprodotto: e potrebbero scaturirne conseguenze penali per i protagonisti della scalata, sebbene certo meno gravose di quelle a carico degli imbrattatori del Vasariano, denunciati per danneggiamento aggravato.