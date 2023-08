Imbrattano il Corridoio vasariano con le bombolette spray: le immagini diffuse dai Carabinieri

L'imbrattamento del colonnato del Corridoio Vasariano a Firenze ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Grazie all'analisi dei filmati di videosorveglianza, le forze dell'ordine sono risalite ad alcuni dei presunti autori dei danni contro il sito artistico. Si tratta di due ragazzi attentamente monitorati, fino al loro ingresso in un'abitazione in piazza della Signoria. A quel punto i Carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento ritrovandosi di fronte 11 giovani studenti di nazionalità tedesca, tutti nati tra il 2002 e il 2003. Durante la perquisizione sono state rinvenute due bombolette di vernice spray, del tipo usato per l'imbrattamento, oltre a parte dell'abbigliamento indossato dai sospettati. Ora non resta che comparare le impronte digitali con quelle rinvenute sulle bombolette sequestrate e identificare i colpevoli.