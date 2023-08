In contromano sulla A4 Venezia-Torino: lo scontro frontale e la fuga rocambolesca con un'altra auto

Sono quattro i feriti nell'incidente sulla A4 nel Milanese, fortunatamente nessuno di loro è grave. Lo scontro frontale è avvenuto sull'autostrada Venezia-Torino, all'altezza del Comune di Mesero (Milano). Protagonista del contromano un giovane, dalle prime ricostruzioni in compagnia di una donna, che avrebbe viaggiato per chilometri in direzione di Arluno fino allo svincolo di Marcallo dove è avvenuto il frontale. Poi il giovane avrebbe costretto il conducente di una terza vettura a cedergli l'auto con la quale i due sarebbero fuggiti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada.