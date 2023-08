In rete il video del killer di Jacksonville, ha ucciso tre persone per motivi razziali

Tre persone sono state uccise sabato in un attacco a sfondo razziale dopo che un uomo armato ha preso di mira gente di colore in un negozio a Jacksonville, in Florida. La polizia ha identificato il killer della strage che alla base avrebbe proprio l'odio razzista. Si tratta di Ryan Christopher Palmer, un ragazzo di 21anni, ne avrebbe compiuti 22 l'8 novembre.

La polizia ha anche mostrato una prima parte del video della strage: l'ingresso del killer nel negozio con un giubbotto antiproiettile, il fucile d'assalto, un cappellino da baseball, i guanti e una mascherina sul volto. In una seconda parte si vedrebbe il ragazzo subito prima di far fuoco nel parcheggio all'indirizzo di Angela Michelle Carr di 52anni. Le altre due vittime, il 19enne Joseph Laguerre Jr. ed il 29enne Jarrald De'Shawn Gallion, le ha colpite all'interno negozio della catena Dollar General.