Incendi, corsa contro il tempo per l'evacuazione di Yellowknife

È corsa contro il tempo per evacuare entro oggi tutti i 20mila abitanti di Yellowknife, il capoluogo dei Northwest Territories del Canada a cui si sta pericolosamente avvicinando il fronte degli enormi incendi boschivi.



"La situazione degli incendi è peggiorata ancora, con il fuoco che brucia ad ovest di Yellowknife che ora rappresenta una vera minaccia per la città", ha dichiarato Shane Thompson, ministro per l'Ambiente per i territori che mercoledì comunicato l'avvio dell'evacuazione della città che dovrebbe completarsi oggi alle 12 ore locali.



I residenti stanno lasciando la città sia in macchina che in aereo, sia con voli di linea che con voli speciali messi a disposizione dalle forze armate. Il fronte dell'incendio è arrivato a 15 km di distanza e se non ci sarà la pioggia potrebbe raggiungere la periferia dell'abitato domani.



"Speriamo che tutti lascino la città entro oggi", ha detto ancora Thompson notando che "ci sono molti veicoli, veri convogli" sulle strade che escono da Yellowknife.