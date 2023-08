Incendi in Canada: filma la sua fuga e quella della famiglia, costretti a lasciare la propria casa

Come previsto, gli incendi in Canada sono ancora difficili da gestire. Si tratta, secondo le autorità competenti, della peggiore situazione mai registrata nel Paese con strutture inghiottite dalle fiamme, il fumo denso che rende irrespirabile l'area e l'evacuazione per decine di migliaia di residenti. Nel dettaglio le immagini proposte sono state girate da Todd Ramsay, residente a West Kelowna, che ha filmato se stesso e la sua famiglia durante la fuga. Questa famiglia, come tante altre, ha abbandonato la propria casa per via degli incendi oramai alle porte di Kelowna, città della Columbia Britannica situata a circa 150 km a nord del confine con gli Stati Uniti. Sono 380 i roghi attivi nella provincia, di cui 150 fuori controllo. Altri 236 incendi stanno mettendo in crisi i Territori del Nordovest. Tenute a bada, invece, le fiamme a Yellowknife ma la situazione potrebbe degenerare nei prossimi giorni.