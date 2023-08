Incendi in Canada, l'ordine di evacuare Yellowknife: “La situazione ha preso una brutta piega”

Non c'è un pericolo immediato ma l'incendio potrebbe coinvolgere, quanto prima, anche Yellowknife. Al momento le fiamme si trovano a 17 chilometri dalla città e “senza pioggia, è possibile che il fuoco raggiunga la periferia già nel fine settimana”, ha dichiarato Shane Thompson ministro dell'ambiente dei Territori del Nordovest. Per questo ai residenti di Yellowknife, una delle più grandi città dell'estremo nord del Canada, è stata ordinata l'evacuazione. “Sfortunatamente, la situazione ha preso una brutta piega e ora le fiamme a ovest di Yellowknife rappresentano una concreta minaccia”, ha continuato Thompson. Entro le 12 del 18 agosto bisogna andare via, c'è soltanto un'autostrada aperta e probabilmente si dovrà ricorrere a voli commerciali e militari.