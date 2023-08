Influencer tedesco distrugge la statua di Butti, stava girando un video: “100 mila euro di danni”

Al momento, il video che immortala la bravata dell'influencer tedesco, e del suo amico, è diventato più virale delle immagini girate, e non ancora pubblicate, nell'Ottocentesca Villa Alceo di Viggiù. Ma cosa è successo? Jannis Danner si è divertito a interagire con la “Domina”, la statua realizzata dallo scultore Enrico Butti, nato e morto a Viggiù. Il “momento di divertimento” si è trasformato in un evento catastrofico, perché l'opera è finita per spezzarsi. I due giovani, fra cui appunto Danner, violando il divieto di entrare nella fontana, hanno iniziato a giocare con l'acqua, mentre quattro persone riprendevano la scena, fino a quando si sono ritrovati avvinghiati alla statua. Dopo qualche minuto la Domina ha ceduto sotto il peso dell'abbraccio. Un danno da almeno 100 mila euro, che richiederà un meticoloso lavoro di restauro e che comunque non potrà più restituire integrità all'opera. Sei le persone denunciate ai carabinieri, con i gestori della villa che hanno chiesto il risarcimento per intero dei danni e dei costi derivanti dalle necessarie opere di riqualificazione. Nel frattempo il gruppetto è tornato in Germania.