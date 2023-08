I "pantaloni intelligenti" che aiutano a camminare chi è stato colpito da ictus

Una sopravvissuta a un ictus sta imparando a camminare di nuovo in modo indipendente grazie a pantaloni high-tech alimentati dall'intelligenza artificiale. E' Julie Lloyd, 65 anni. che fa parte della prima sperimentazione nel Regno Unito di questo "indumento intelligente" che lei stessa ha descritto come “una svolta” per i pazienti colpiti da ictus.

I pantaloni "NeuroSkin" stimolano la gamba paralizzata utilizzando elettrodi controllati dall'intelligenza artificiale.

Intanto anche in Italia si lavora su intelligenza artificiale al servizio di medici, pazienti e caregiver per la gestione delle fasi acute e croniche dell'ictus ischemico. Questo per esempio l'obiettivo del progetto TRUSTroke che vedrà lo sviluppo di una nuova piattaforma basata appunto sull’intelligenza artificiale. Ma per arrivare a questo, è necessario ‘istruire’ gli algoritmi di intelligenza artificiale per far loro imparare come evolve l’ictus in un vasto gruppo di pazienti. Completata la fase preparatoria, questi strumenti di intelligenza artificiale saranno validati su una serie di pazienti, per verificare se sono stati correttamente ‘addestrati’, cioè per valutare se la previsione che l’algoritmo fa in termini di miglioramento o peggioramento clinico, di recidiva di ictus, di re-ospedalizzazione, di aderenza alla terapia di prevenzione secondaria, risulti affidabile o meno. Il progetto è coordinata dal Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. I partner tecnici sono Eurecat, Josef Stefan Institute, Nora Health, Politecnico di Milano, CNR, NACAR