Intrappolata nel fuoco, fugge dal palazzo scivolando lungo un cavo fino a terra

Le riprese video di testimoni oculari mostrano il momento in cui una donna argentina si appende a un cavo per fuggire da un edificio in fiamme a Buenos Aires.

La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo e varie contusioni ed è stata ricoverata in ospedale.

L'incendio è scoppiato al secondo piano di un edificio di tre piani nel centro di Buenos Aires. Le autorità hanno detto che indagheranno sull'origine dell'incendio